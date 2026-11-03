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Wiener Börse-Handel im Fokus 03.11.2026 12:26:54

Angespannte Stimmung in Wien: ATX verliert mittags

Angespannte Stimmung in Wien: ATX verliert mittags

Am zweiten Tag der Woche agieren die Börsianer in Wien vorsichtiger.

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,16 Prozent tiefer bei 6 419,89 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 185,697 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,032 Prozent schwächer bei 6 428,23 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6 430,27 Punkten am Vortag.

Bei 6 369,41 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 6 429,10 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, einen Stand von 6 718,25 Punkten auf. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, bei 6 582,76 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 03.11.2025, den Wert von 4 841,05 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 19,96 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 2,14 Prozent auf 133,40 EUR), EVN (+ 2,01 Prozent auf 30,45 EUR), Andritz (+ 1,23 Prozent auf 82,10 EUR), Lenzing (+ 1,08 Prozent auf 11,18 EUR) und Verbund (+ 0,94 Prozent auf 69,85 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen DO (-1,41 Prozent auf 209,50 EUR), CA Immobilien (-1,41 Prozent auf 21,00 EUR), Erste Group Bank (-0,83 Prozent auf 108,00 EUR), voestalpine (-0,66 Prozent auf 42,04 EUR) und Raiffeisen (-0,62 Prozent auf 56,05 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 79 095 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42,108 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Im ATX präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,50 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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