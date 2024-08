Angespannte Stimmung in Wien: ATX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels schwächer

Letztendlich beendete der ATX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,08 Prozent) bei 3 627,08 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 117,170 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,010 Prozent auf 3 629,51 Punkte an der Kurstafel, nach 3 629,88 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 3 644,09 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 611,50 Punkten lag.

ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Plus von 1,80 Prozent. Vor einem Monat, am 16.07.2024, lag der ATX noch bei 3 683,25 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 16.05.2024, den Wert von 3 707,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.08.2023, wies der ATX einen Wert von 3 140,75 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 6,30 Prozent nach oben. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 777,78 Punkten. Bei 3 305,62 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 2,74 Prozent auf 16,48 EUR), Raiffeisen (+ 1,06 Prozent auf 17,11 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,84) Prozent auf 30,05 EUR), Wienerberger (+ 0,41 Prozent auf 29,22 EUR) und Lenzing (+ 0,32 Prozent auf 31,35 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Mayr-Melnhof Karton (-1,71 Prozent auf 103,40 EUR), UNIQA Insurance (-1,04 Prozent auf 7,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,74 Prozent auf 33,40 EUR), DO (-0,67 Prozent auf 147,40 EUR) und Erste Group Bank (-0,46 Prozent auf 47,28 EUR) unter Druck.

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX ist die CA Immobilien-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 040 361 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 26,352 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,67 zu Buche schlagen. Im Index weist die OMV-Aktie mit 10,83 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

