Angespannte Stimmung in Zürich: SLI beginnt die Sitzung mit Verlusten

So bewegt sich der SLI am Morgen.

Am Freitag fällt der SLI um 09:12 Uhr via SIX um 0,11 Prozent auf 1 714,29 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,112 Prozent auf 1 714,29 Punkte an der Kurstafel, nach 1 716,21 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 1 713,78 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 715,21 Punkten lag.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,674 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 24.10.2023, lag der SLI noch bei 1 624,86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2023, erreichte der SLI einen Stand von 1 721,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.11.2022, wies der SLI 1 716,18 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 1,98 Prozent nach oben. Bei 1 810,36 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 599,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Julius Bär (+ 0,64 Prozent auf 47,51 CHF), Sonova (+ 0,52 Prozent auf 250,40 CHF), Swiss Re (+ 0,29 Prozent auf 102,30 CHF), Holcim (+ 0,29 Prozent auf 63,12 CHF) und Swiss Life (+ 0,22 Prozent auf 559,00 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil ams (-1,30 Prozent auf 1,41 CHF), Richemont (-1,06 Prozent auf 112,35 CHF), Lindt (-0,64 Prozent auf 10 830,00 CHF), Schindler (-0,59 Prozent auf 195,30 CHF) und Lonza (-0,57 Prozent auf 349,70 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 798 402 Aktien gehandelt. Mit 269,168 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,44 Prozent bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at