Angespannte Stimmung in Zürich: SLI fällt zum Start

So bewegt sich der SLI am Mittwoch.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,49 Prozent leichter bei 1 971,46 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,448 Prozent schwächer bei 1 972,32 Punkten, nach 1 981,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 966,33 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 972,85 Zählern.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der SLI bereits um 0,213 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2024, wies der SLI einen Stand von 1 963,32 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.04.2024, wies der SLI 1 856,63 Punkte auf. Der SLI wies vor einem Jahr, am 24.07.2023, einen Wert von 1 761,61 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 11,79 Prozent zu. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 009,70 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit SGS SA (+ 7,41 Prozent auf 89,62 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,67 Prozent auf 273,40 CHF), Sandoz (+ 0,84 Prozent auf 34,92 CHF), Logitech (+ 0,50 Prozent auf 80,28 CHF) und Geberit (-0,14 Prozent auf 567,40 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Temenos (-4,72 Prozent auf 61,55 CHF), Richemont (-2,14 Prozent auf 132,85 CHF), Lindt (-1,56 Prozent auf 10 720,00 CHF), Novartis (-1,37 Prozent auf 94,86 CHF) und VAT (-1,32 Prozent auf 442,10 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der ams-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 236 590 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 251,495 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

2024 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,04 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at