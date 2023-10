Angespannte Stimmung in Zürich: SLI verbucht schlussendlich Verluste

Am Dienstag ging es im SLI via SIX zum Handelsschluss um 0,95 Prozent auf 1 682,71 Punkte abwärts. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,320 Prozent auf 1 693,41 Punkte an der Kurstafel, nach 1 698,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 1 701,11 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 679,76 Punkten verzeichnete.

SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, wies der SLI einen Wert von 1 745,36 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.07.2023, erreichte der SLI einen Stand von 1 757,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.10.2022, wurde der SLI auf 1 544,71 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 0,098 Prozent aufwärts. Bei 1 810,36 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 631,90 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Geberit (+ 1,46 Prozent auf 459,40 CHF), Adecco SA (+ 0,59 Prozent auf 37,31 CHF), Schindler (-0,03 Prozent auf 187,30 CHF), Nestlé (-0,12 Prozent auf 102,64 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,15 Prozent auf 260,40 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil ams (-6,90 Prozent auf 4,17 CHF), Partners Group (-3,30 Prozent auf 991,20 CHF), Holcim (-2,57 Prozent auf 56,84 CHF), Julius Bär (-2,30 Prozent auf 56,92 CHF) und UBS (-1,96 Prozent auf 21,98 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 247 029 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 276,171 Mrd. Euro.

SLI-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,15 erwartet. Mit 7,32 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Adecco SA-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

