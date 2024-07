Angespannte Stimmung in Zürich: SLI zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,67 Prozent leichter bei 1 958,42 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,543 Prozent auf 1 960,86 Punkte an der Kurstafel, nach 1 971,56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 952,56 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 959,40 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Verluste von 0,450 Prozent. Vor einem Monat, am 25.06.2024, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 955,30 Punkten gehandelt. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 25.04.2024, bei 1 838,10 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.07.2023, wies der SLI einen Stand von 1 775,90 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 11,05 Prozent. Bei 2 009,70 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SLI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Lonza (+ 8,96 Prozent auf 569,40 CHF), Roche (+ 3,47 Prozent auf 283,00 CHF), Novartis (+ 0,30 Prozent auf 96,55 CHF), SGS SA (+ 0,15 Prozent auf 92,24 CHF) und Sandoz (+ 0,09 Prozent auf 35,05 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Julius Bär (-9,51 Prozent auf 47,02 CHF), ams (-5,60 Prozent auf 1,10 CHF), Nestlé (-4,60 Prozent auf 89,26 CHF), VAT (-2,60 Prozent auf 423,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-2,58 Prozent auf 47,12 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Im SLI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 790 443 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 253,295 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Unter den SLI-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,04 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

