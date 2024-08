Angespannte Stimmung in Zürich: So bewegt sich der SLI nachmittags

Am Donnerstag fällt der SLI um 15:42 Uhr via SIX um 0,58 Prozent auf 1 903,47 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,911 Prozent auf 1 897,23 Punkte an der Kurstafel, nach 1 914,67 Punkten am Vortag.

Bei 1 878,91 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 1 904,16 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der SLI bereits um 1,61 Prozent zu. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 08.07.2024, bei 1 958,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.05.2024, bewegte sich der SLI bei 1 895,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.08.2023, betrug der SLI-Kurs 1 748,26 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 7,94 Prozent nach oben. Bei 2 009,70 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Roche (+ 0,33 Prozent auf 275,10 CHF), Swiss Re (+ 0,29 Prozent auf 102,85 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,27 Prozent auf 45,09 CHF), Sonova (-0,07 Prozent auf 280,80 CHF) und Swiss Life (-0,16 Prozent auf 642,40 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen ams (-2,49 Prozent auf 1,02 CHF), Sandoz (-1,90 Prozent auf 35,05 CHF), Zurich Insurance (-1,61 Prozent auf 457,60 CHF), Kühne + Nagel International (-1,41 Prozent auf 252,20 CHF) und Lonza (-1,21 Prozent auf 555,00 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die ams-Aktie aufweisen. 1 642 167 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 239,158 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentaldaten

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at