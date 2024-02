Angespannte Stimmung in Zürich: SPI schwächelt am Mittag

Wenig Veränderung ist am Mittwoch in Zürich zu beobachten.

Am Mittwoch geht es im SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,17 Prozent auf 14 921,93 Punkte abwärts. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,950 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,124 Prozent tiefer bei 14 929,22 Punkten, nach 14 947,78 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 14 907,59 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14 945,25 Einheiten.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 1,00 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, den Stand von 14 520,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.11.2023, erreichte der SPI einen Wert von 14 154,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.02.2023, betrug der SPI-Kurs 14 504,65 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 2,42 Prozent aufwärts. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 971,76 Punkten. 14 455,60 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit ObsEva (+ 13,28 Prozent auf 0,07 CHF), CI Com SA (+ 10,77 Prozent auf 1,44 CHF), OC Oerlikon (+ 7,09 Prozent auf 4,47 CHF), HOCHDORF (+ 6,16 Prozent auf 15,50 CHF) und ASMALLWORLD (+ 6,08 Prozent auf 1,57 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Spexis (-17,25 Prozent auf 0,17 CHF), Kudelski (-13,28 Prozent auf 1,60 CHF), SHL Telemedicine (-8,18 Prozent auf 5,05 CHF), Molecular Partners (-4,15 Prozent auf 3,82 CHF) und Groupe Minoteries SA (-3,79 Prozent auf 254,00 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. 4 015 356 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 270,948 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Unter den SPI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie mit 4,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,29 Prozent bei der mobilezone-Aktie zu erwarten.

