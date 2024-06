Angespannte Stimmung in Zürich: SPI schwächelt zum Handelsende

Der SPI zeigte sich am Montag in Rot.

Schlussendlich tendierte der SPI im SIX-Handel 0,92 Prozent schwächer bei 16 114,67 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,118 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,984 Prozent auf 16 103,75 Punkte an der Kurstafel, nach 16 263,73 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Montag sein Tagestief bei 16 067,39 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 195,09 Punkten lag.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 10.05.2024, wies der SPI einen Wert von 15 677,05 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, notierte der SPI bei 15 219,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, einen Stand von 14 829,84 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 10,60 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 16 309,66 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Addex Therapeutics (+ 12,58 Prozent auf 0,07 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 10,23 Prozent auf 11,42 CHF), Molecular Partners (+ 6,28 Prozent auf 3,98 CHF), METALL ZUG (+ 6,11 Prozent auf 1 390,00 CHF) und SHL Telemedicine (+ 5,20 Prozent auf 5,26 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Meyer Burger (-12,50 Prozent auf 0,01 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-9,34 Prozent auf 0,50 CHF), ONE swiss bank (-5,06 Prozent auf 3,75 CHF), ASMALLWORLD (-5,00 Prozent auf 1,52 CHF) und Arundel (-4,63 Prozent auf 0,21 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 257 644 123 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 261,080 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Mit 7,33 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at