Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsstart zurück

Der Euro STOXX 50 gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,07 Prozent leichter bei 5 391,81 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,391 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,078 Prozent auf 5 391,13 Punkte an der Kurstafel, nach 5 395,33 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 5 388,47 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 394,92 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, bei 5 154,12 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 27.02.2025, den Stand von 5 472,56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.05.2024, stand der Euro STOXX 50 bei 5 059,20 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 9,64 Prozent. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 568,19 Punkten. Bei 4 540,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Börse (+ 0,83 Prozent auf 291,20 EUR), Airbus SE (+ 0,57 Prozent auf 161,12 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,52 Prozent auf 4,84 EUR), Bayer (+ 0,36 Prozent auf 24,77 EUR) und Infineon (+ 0,35 Prozent auf 34,17 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen adidas (-0,59 Prozent auf 217,40 EUR), BMW (-0,44 Prozent auf 76,46 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,33 Prozent auf 51,42 EUR), Eni (-0,32 Prozent auf 12,97 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,28 Prozent auf 570,60 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 277 416 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 303,954 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Eni-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,07 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at