SAP Aktie
|225,85EUR
|1,00EUR
|0,44%
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
SAP SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Das Geschäft mit der Softwarelösung S/4 HANA dürfte robust gewesen sein, schrieb Mohammed Moawalla am Montag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 22. Oktober. Er bleibt allerdings kurzfristig vorsichtig aufgrund des schwierigen Wirtschaftsumfelds./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 21:01 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Buy
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
310,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
225,15 €
|
Abst. Kursziel*:
37,69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
225,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,26%
|
Analyst Name::
Mohammed Moawalla
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAP SEmehr Nachrichten
|
12:27
|Freundlicher Handel: LUS-DAX steigt mittags (finanzen.at)
|
12:27
|Gewinne in Frankfurt: DAX am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:31
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
09:31
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
09:31
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
29.09.25
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
29.09.25
|Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
29.09.25
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX schlussendlich in Rot (finanzen.at)