SAP Aktie

225,85EUR 1,00EUR 0,44%
SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
30.09.2025 10:29:57

SAP SE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Das Geschäft mit der Softwarelösung S/4 HANA dürfte robust gewesen sein, schrieb Mohammed Moawalla am Montag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 22. Oktober. Er bleibt allerdings kurzfristig vorsichtig aufgrund des schwierigen Wirtschaftsumfelds./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 21:01 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP SE Buy
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
310,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
225,15 € 		Abst. Kursziel*:
37,69%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
225,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37,26%
Analyst Name::
Mohammed Moawalla 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SAP SEmehr Nachrichten