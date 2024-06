Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 gibt am Mittag nach

Am Donnerstag verliert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,99 Prozent auf 4 984,37 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,271 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,067 Prozent auf 5 031,04 Punkte an der Kurstafel, nach 5 034,43 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 5 031,04 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 984,28 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der Euro STOXX 50 bereits um 0,865 Prozent. Vor einem Monat, am 13.05.2024, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 078,96 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 13.03.2024, bei 5 000,55 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 13.06.2023, einen Wert von 4 347,55 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,45 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Inditex (+ 0,69 Prozent auf 46,65 EUR), EssilorLuxottica (+ 0,24 Prozent auf 208,10 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,13 Prozent auf 22,57 EUR), SAP SE (+ 0,02 Prozent auf 181,44 EUR) und Danone (-0,18 Prozent auf 59,64 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Volkswagen (VW) vz (-3,83 Prozent auf 105,35 EUR), Bayer (-3,22 Prozent auf 26,93 EUR), Stellantis (-2,27 Prozent auf 19,73 EUR), Saint-Gobain (-2,15 Prozent auf 76,56 EUR) und adidas (-2,04 Prozent auf 225,70 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2 768 819 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 377,371 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,40 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at