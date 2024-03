Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels leichter

Zum Handelsschluss hielten sich die Anleger in Europa zurück.

Der Euro STOXX 50 ging nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 4 883,14 Punkten aus dem Mittwochshandel. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 4,244 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,039 Prozent auf 4 883,84 Punkte an der Kurstafel, nach 4 885,74 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 874,94 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 887,18 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0,355 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 635,47 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 28.11.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 348,02 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 28.02.2023, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 238,38 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 8,21 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 4 887,85 Punkte. Bei 4 380,97 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Siemens (+ 1,83 Prozent auf 179,86 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,72 Prozent auf 73,40 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,45 Prozent auf 125,88 EUR), BMW (+ 1,37 Prozent auf 109,16 EUR) und Ferrari (+ 1,10 Prozent auf 392,50 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-4,04 Prozent auf 33,17 EUR), Bayer (-1,97 Prozent auf 28,56 EUR), SAP SE (-1,53 Prozent auf 172,12 EUR), Enel (-1,38 Prozent auf 5,86 EUR) und BASF (-1,02 Prozent auf 46,97 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 488 738 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 420,145 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,16 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,87 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at