Intesa Sanpaolo Aktie

5,38EUR 0,04EUR 0,67%
Intesa Sanpaolo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
09.09.2025 07:25:53

Intesa Sanpaolo Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6 auf 6,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Delphine Lee und ihre Kollegen setzen im Rahmen der am Dienstag vorliegenden Neubewertung wieder stärker auf Europas Banken als auf US-Geldinstitute. Sie gehen davon aus, dass die Kapitalkosten sinken und die Zinsüberschüsse im zweiten Halbjahr ihren Boden finden. Zu den Favoriten gehören Barclays, Natwest, Societe Generale, ING, Intesa Sanpaolo, UBS und die Deutsche Bank./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 20:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 00:20 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
6,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
5,32 € 		Abst. Kursziel*:
22,09%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
5,38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,84%
Analyst Name::
Delphine Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.mehr Nachrichten

Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.mehr Analysen

07:25 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.25 Intesa Sanpaolo Overweight Morgan Stanley
27.08.25 Intesa Sanpaolo Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.08.25 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
01.08.25 Intesa Sanpaolo Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,36 0,26% Intesa Sanpaolo S.p.A.

Aktuelle Aktienanalysen

09:34 Wienerberger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:55 ASML NV Buy UBS AG
07:36 BNP Paribas Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:35 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:26 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:26 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:25 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:25 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:23 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:23 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:22 Santander Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:21 Eckert & Ziegler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:06 HENSOLDT Equal Weight Barclays Capital
07:04 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
06:31 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:16 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.09.25 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.25 Hannover Rück Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.25 Nutrien Hold Jefferies & Company Inc.
08.09.25 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
08.09.25 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
08.09.25 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
08.09.25 Inditex Outperform Bernstein Research
08.09.25 Walmart Outperform Bernstein Research
08.09.25 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.25 Drägerwerk vz. Halten DZ BANK
08.09.25 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
08.09.25 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.25 ArcelorMittal Hold Jefferies & Company Inc.
08.09.25 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
08.09.25 Zalando Outperform RBC Capital Markets
08.09.25 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
08.09.25 Alstom Market-Perform Bernstein Research
08.09.25 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
08.09.25 Siemens Energy Underperform Bernstein Research
08.09.25 Siemens Market-Perform Bernstein Research
08.09.25 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
08.09.25 Oracle Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.09.25 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08.09.25 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.25 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.25 STMicroelectronics Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.25 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08.09.25 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.25 Ströer Buy Warburg Research
08.09.25 Volvo AB Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08.09.25 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
08.09.25 RELX Outperform Bernstein Research
08.09.25 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen