Intesa Sanpaolo Aktie
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
Intesa Sanpaolo Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien von Intesa Sanpaolo leicht von 6,10 auf 6 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Intesa-Aktien seien als ein Hauptprofiteur im Zinserhöhungszyklus seit der Kaufempfehlung 2022 immens gestiegen, schrieb Sofie Peterzens am Mittwochabend in ihrer Neubewertung südeuropäischer Banken. Sie sieht nun kaum noch Bewertungsspielraum, auch wenn sie weiter von einer guten Entwicklung der Profitabilität und hohen Ausschüttungen ausgeht./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 22:33 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Neutral
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
6,00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
5,43 €
Abst. Kursziel*:
10,42%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
5,39 €
Abst. Kursziel aktuell:
11,34%
Analyst Name::
Sofie Peterzens
KGV*:
-
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.mehr Analysen
|10:01
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.25
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Morgan Stanley
|27.08.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.25
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,39
|-0,48%
