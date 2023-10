Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zum Handelsende leichter

Der Euro STOXX 50 bewegte sich am Abend im Minus.

Letztendlich verlor der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,88 Prozent auf 4 138,07 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,634 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,167 Prozent höher bei 4 181,62 Punkten in den Montagshandel, nach 4 174,66 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 119,45 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 204,17 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 282,64 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, einen Stand von 4 399,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.09.2022, den Stand von 3 318,20 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 7,31 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 491,51 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 802,51 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 0,29 Prozent auf 19,93 EUR), Infineon (+ 0,18 Prozent auf 31,41 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,06 Prozent auf 109,00 EUR), SAP SE (+ 0,03 Prozent auf 122,86 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,19 Prozent auf 368,40 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Enel (-2,66 Prozent auf 5,68 EUR), BASF (-2,47 Prozent auf 41,89 EUR), Deutsche Börse (-1,77 Prozent auf 160,80 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,45 Prozent auf 37,98 EUR) und Allianz (-1,33 Prozent auf 222,70 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 728 401 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 357,777 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at