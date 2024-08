Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verbucht Verluste

Der DAX zeigt sich am Mittag schwächer.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,23 Prozent tiefer bei 17 299,56 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 1,698 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,482 Prozent stärker bei 17 422,57 Punkten, nach 17 339,00 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Dienstag bei 17 262,89 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 505,23 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, bei 18 475,45 Punkten. Der DAX lag vor drei Monaten, am 06.05.2024, bei 18 175,21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, betrug der DAX-Kurs 15 951,86 Punkte.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,16 Prozent. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 18 892,92 Punkten. 16 345,02 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit SAP SE (+ 1,66 Prozent auf 184,22 EUR), Rheinmetall (+ 1,48 Prozent auf 487,40 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 1,47 Prozent auf 132,44 EUR), Continental (+ 1,32 Prozent auf 53,90 EUR) und Daimler Truck (+ 0,90 Prozent auf 32,64 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-3,25 Prozent auf 27,65 EUR), Sartorius vz (-2,80 Prozent auf 235,90 EUR), Porsche (-2,19 Prozent auf 66,20 EUR), Deutsche Börse (-2,14 Prozent auf 178,05 EUR) und Siemens Healthineers (-2,12 Prozent auf 48,37 EUR) unter Druck.

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 422 022 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 217,156 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,83 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

