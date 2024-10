Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX mittags in Rot

Um 12:24 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,41 Prozent tiefer bei 19 122,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 19 252,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19 111,00 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 02.09.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 18 948,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 02.07.2024, mit 18 176,00 Punkten bewertet. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 02.10.2023, den Stand von 15 203,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 14,21 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 19 496,50 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 2,43 Prozent auf 523,40 EUR), adidas (+ 1,85 Prozent auf 237,10 EUR), Beiersdorf (+ 0,45 Prozent auf 135,15 EUR), BMW (+ 0,44 Prozent auf 78,08 EUR) und Daimler Truck (+ 0,36 Prozent auf 33,27 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Brenntag SE (-2,32 Prozent auf 65,72 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-2,20 Prozent auf 38,28 EUR), Commerzbank (-2,15 Prozent auf 15,92 EUR), EON SE (-1,46 Prozent auf 13,16 EUR) und Infineon (-1,42 Prozent auf 30,17 EUR) unter Druck.

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3 340 945 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 238,433 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,25 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at