NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Volkswagen von 130 auf 125 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die letzten Konzernsignale vor dem Quartalsbericht hätten erneut die Diskrepanz zwischen verbessertem Massengeschäft und stagnierenden Premiummarken vor Augen geführt, schrieb Philippe Houchois am Freitag. Die Quartalsergebnisse dürften die Jahresziele ins Wanken bringen. Houchois kappte seine Schätzungen./ag/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2025 / 03:22 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2025 / 03:22 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.