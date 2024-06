Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX verliert am Dienstagnachmittag

Derzeit ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Dienstag gibt der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA um 0,23 Prozent auf 18 112,00 Punkte nach.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Dienstag bei 18 212,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 071,50 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, wurde der LUS-DAX auf 18 724,00 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 18.03.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 17 916,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, wurde der LUS-DAX mit 16 341,00 Punkten berechnet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 8,17 Prozent aufwärts. Bei 18 888,50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell QIAGEN (+ 2,55 Prozent auf 41,44 EUR), Commerzbank (+ 1,84 Prozent auf 14,15 EUR), Deutsche Börse (+ 1,72 Prozent auf 189,30 EUR), Hannover Rück (+ 1,31 Prozent auf 232,60 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,20 Prozent auf 463,70 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Beiersdorf (-2,50 Prozent auf 142,50 EUR), adidas (-1,51 Prozent auf 215,80 EUR), Fresenius SE (-1,33 Prozent auf 29,01 EUR), Infineon (-1,12 Prozent auf 35,75 EUR) und Merck (-1,05 Prozent auf 169,45 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Commerzbank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2 207 367 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 204,008 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 2,56 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

