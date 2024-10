Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich mittags schwächer

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,55 Prozent schwächer bei 26 790,89 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 261,127 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,072 Prozent leichter bei 26 918,75 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 26 938,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26 706,77 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 955,34 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der MDAX bereits um 0,584 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 10.09.2024, betrug der MDAX-Kurs 25 199,00 Punkte. Vor drei Monaten, am 10.07.2024, wies der MDAX einen Wert von 25 613,88 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.10.2023, wurde der MDAX auf 25 795,41 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2024 verlor der Index bereits um 0,177 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 641,56 Punkten. Bei 23 476,10 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit Talanx (+ 1,64 Prozent auf 74,45 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 0,88 Prozent auf 138,20 EUR), Lufthansa (+ 0,78 Prozent auf 6,49 EUR), RTL (+ 0,66 Prozent auf 30,50 EUR) und LANXESS (+ 0,48 Prozent auf 29,34 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil HENSOLDT (-2,41 Prozent auf 29,12 EUR), Bechtle (-2,07 Prozent auf 36,98 EUR), Hypoport SE (-1,84 Prozent auf 277,80 EUR), HUGO BOSS (-1,71 Prozent auf 40,25 EUR) und Scout24 (-1,69 Prozent auf 78,55 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 1 268 037 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie hat im MDAX mit 18,618 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die thyssenkrupp-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,10 erwartet. Die RTL-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,98 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at