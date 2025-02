HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Warburg Research hat das Kursziel für Hensoldt von 42 auf 69 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Damit ist das Analysehaus derzeit im Markt am optimistischsten für die Kursentwicklung des Rüstungskonzerns. Dank der "geopolitischen tektonischen Verschiebungen" habe die Aktie immer noch reichlich Luft nach oben, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2025 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ





