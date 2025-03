FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hensoldt im Zuge eines Wecchsels seiner Bewertungsmethode von 41 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Rüstungsunternehmen dürfte in den kommenden Jahren von deutlich steigenden Militärausgaben der europäischen Länder profitieren, schrieb Analyst Christophe Menard in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2025 / 08:30 / CET



