NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Mit Blick auf den starken Kursanstieg der Aktie in diesem Jahr teile er die Ansicht des Marktes, dass der Rüstungselektronik-Spezialist von deutlich höheren Rüstungsinvestitionen in Europa profitieren werde, schrieb Analyst David Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für 2024 seien die Umsätze jedoch etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, während der freie Cashflow im Konsensvergleich etwas besser ausgefallen sei. Wesentlich für den Aktienkurs dürften ihm zufolge nun die Aussagen des Managements während der Telefonkonferenz zu den Zahlen sein, - auch mit Blick auf die mittelfristige Perspektive./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2025 / 07:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2025 / 07:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.