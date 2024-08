Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So entwickelt sich der SDAX am Dienstagnachmittag

Um 15:41 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,25 Prozent tiefer bei 13 914,44 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 99,035 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,029 Prozent fester bei 13 953,00 Punkten, nach 13 948,94 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 914,44 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13 988,56 Einheiten.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, lag der SDAX bei 14 134,04 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 27.05.2024, den Stand von 15 237,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, bei 12 999,78 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 0,675 Prozent zu. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 940,72 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell CompuGroup Medical SE (+ 1,88 Prozent auf 15,73 EUR), pbb (+ 1,77 Prozent auf 5,06 EUR), PATRIZIA SE (+ 1,76 Prozent auf 7,50 EUR), Klöckner (+ 1,56 Prozent auf 5,21 EUR) und PVA TePla (+ 1,55 Prozent auf 14,45 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil SFC Energy (-2,99 Prozent auf 21,10 EUR), adesso SE (-2,75 Prozent auf 67,10 EUR), CEWE Stiftung (-2,50 Prozent auf 101,40 EUR), Ceconomy St (-2,37 Prozent auf 2,71 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,31 Prozent auf 17,33 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Schaeffler-Aktie aufweisen. 283 756 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie hat im SDAX mit 8,336 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,15 erwartet. Die Mutares-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,06 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at