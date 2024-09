Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich am Mittag schwächer

So bewegt sich der TecDAX heute.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 1,40 Prozent schwächer bei 3 293,14 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 538,964 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,259 Prozent schwächer bei 3 331,14 Punkten in den Handel, nach 3 339,79 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 290,67 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 331,75 Punkten.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 0,292 Prozent abwärts. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 20.08.2024, den Wert von 3 324,48 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 20.06.2024, bei 3 311,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.09.2023, wurde der TecDAX mit 3 066,70 Punkten gehandelt.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,946 Prozent ein. 3 490,44 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 125,18 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

TecDAX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell ATOSS Software (+ 1,40 Prozent auf 130,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,42 Prozent auf 26,13 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 0,18 Prozent auf 56,60 EUR), Nordex (+ 0,13 Prozent auf 15,19 EUR) und Eckert Ziegler (-0,09 Prozent auf 43,80 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen Elmos Semiconductor (-5,24 Prozent auf 65,10 EUR), Infineon (-4,38 Prozent auf 29,49 EUR), Sartorius vz (-3,35 Prozent auf 239,70 EUR), SMA Solar (-3,31 Prozent auf 17,26 EUR) und EVOTEC SE (-3,23 Prozent auf 6,14 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2 534 960 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 232,810 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Im TecDAX hat die 1&1-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,89 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at