Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX verbucht schlussendlich Verluste

Der TecDAX zeigte sich am Dienstag schwächer.

Der TecDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,21 Prozent schwächer bei 3 360,48 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 501,002 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,003 Prozent auf 3 367,73 Punkte an der Kurstafel, nach 3 367,64 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Dienstag bei 3 384,79 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 346,42 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 266,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.03.2024, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 439,56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, wurde der TecDAX mit 3 239,24 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 1,08 Prozent zu. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 490,44 Punkte. Bei 3 175,55 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell freenet (+ 3,59 Prozent auf 25,38 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 3,40 Prozent auf 48,04 EUR), Siemens Healthineers (+ 2,42 Prozent auf 54,22 EUR), QIAGEN (+ 0,55 Prozent auf 40,23 EUR) und Nagarro SE (+ 0,44 Prozent auf 80,35 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Siltronic (-2,97 Prozent auf 71,90 EUR), SMA Solar (-2,65 Prozent auf 46,34 EUR), HENSOLDT (-2,28 Prozent auf 36,92 EUR), Nordex (-1,91 Prozent auf 14,40 EUR) und Deutsche Telekom (-1,72 Prozent auf 22,25 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 16 088 560 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 193,713 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

2024 präsentiert die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 7,34 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at