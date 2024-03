Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 schwächelt am Mittag

Am vierten Tag der Woche ziehen sich die Anleger in New York zurück.

Am Donnerstag tendiert der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,36 Prozent tiefer bei 18 002,90 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,256 Prozent fester bei 18 114,69 Punkten in den Handel, nach 18 068,47 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 17 956,02 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 142,90 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ 100 bereits um 0,241 Prozent. Vor einem Monat, am 14.02.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 17 807,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.12.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 16 537,83 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 14.03.2023, bei 12 199,79 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 8,82 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 18 416,73 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Microsoft (+ 2,39 Prozent auf 425,01 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1,95 Prozent auf 143,52 USD), MercadoLibre (+ 1,93 Prozent auf 1 580,49 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 1,65 Prozent auf 142,10 USD) und Baker Hughes (+ 1,23 Prozent auf 32,14 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Lucid (-5,18 Prozent auf 2,66 USD), Enphase Energy (-5,05 Prozent auf 112,20 USD), Warner Bros Discovery (-4,01 Prozent auf 8,50 USD), ON Semiconductor (-3,67 Prozent auf 76,96 USD) und JDcom (-3,62 Prozent auf 27,00 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 sticht die Tesla-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 11 813 077 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,822 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

2024 weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,19 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at