Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite verbucht Verluste

Anleger in New York treten heute den Rückzug an.

Am Montag verbucht der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ Verluste in Höhe von 1,12 Prozent auf 17 677,45 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,056 Prozent leichter bei 17 867,85 Punkten in den Montagshandel, nach 17 877,79 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 17 645,69 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 909,09 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 26.07.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 17 357,88 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 16 920,79 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, mit 13 590,65 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 19,72 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 671,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern markiert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit FreightCar America (+ 6,33 Prozent auf 6,55 USD), NetGear (+ 4,75 Prozent auf 16,53 USD), Schnitzer Steel Industries (+ 3,13 Prozent auf 15,51 USD), World Acceptance (+ 2,90 Prozent auf 120,46 USD) und Corcept Therapeutics (+ 2,79 Prozent auf 35,76 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen AXT (-5,78 Prozent auf 2,77 USD), Dixie Group (-5,29 Prozent auf 0,86 USD), VOXX International A (-4,81 Prozent auf 2,77 USD), Ceva (-4,46 Prozent auf 23,55 USD) und Nektar Therapeutics (-4,44 Prozent auf 1,29 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 34 319 847 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,085 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Big 5 Sporting Goods-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 19,46 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

