Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 mittags mit Abgaben

Um 12:10 Uhr fällt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,63 Prozent auf 8 040,81 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,531 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,033 Prozent auf 8 094,55 Punkte an der Kurstafel, nach 8 091,86 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 8 095,43 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 040,69 Punkten lag.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der CAC 40 bereits um 0,339 Prozent zurück. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 25.03.2024, den Stand von 8 151,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.01.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 464,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.04.2023, betrug der CAC 40-Kurs 7 531,61 Punkte.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 6,77 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 253,59 Punkten. Bei 7 281,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im CAC 40 weist die STMicroelectronics-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 24 004 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 398,893 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

Die Renault-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,46 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at