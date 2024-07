Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 mittags schwächer

Am Mittwoch verliert der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 1,08 Prozent auf 7 516,41 Punkte. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,351 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 1,29 Prozent auf 7 500,67 Punkte an der Kurstafel, nach 7 598,63 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 7 464,10 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 521,10 Punkten lag.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 0,753 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2024, notierte der CAC 40 bei 7 706,89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 091,86 Punkten. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 24.07.2023, mit 7 427,31 Punkten bewertet.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,192 Prozent zurück. Bei 8 259,19 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 281,10 Zählern registriert.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Im CAC 40 sticht die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 85 424 Aktien gehandelt. Mit 344,394 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,80 erwartet. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,04 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

