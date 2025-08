Handel in Paris: CAC 40 zum Handelsende in der Verlustzone

Der CAC 40 fiel am Freitagabend.

Der CAC 40 bewegte sich im Euronext-Handel schlussendlich um 2,91 Prozent tiefer bei 7 546,16 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,367 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 1,23 Prozent leichter bei 7 676,39 Punkten, nach 7 771,97 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 691,12 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 7 523,61 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der CAC 40 bereits um 4,77 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 01.07.2025, betrug der CAC 40-Kurs 7 662,59 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der Euronext feiertagsbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2025, den Wert von 7 593,87 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 01.08.2024, einen Wert von 7 370,45 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 2,06 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 257,88 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6 763,76 Punkten.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 494 307 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 234,324 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,76 zu Buche schlagen. Die Carrefour-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,19 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at