Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 schlussendlich mit Abgaben

So bewegte sich der CAC 40 zum Handelsende.

Zum Handelsschluss tendierte der CAC 40 im Euronext-Handel 0,37 Prozent tiefer bei 7 104,53 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,233 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,625 Prozent auf 7 175,77 Punkte an der Kurstafel, nach 7 131,21 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 097,53 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 7 182,30 Einheiten.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der CAC 40 bereits um 0,897 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 12.09.2023, den Wert von 7 252,88 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.07.2023, lag der CAC 40-Kurs bei 7 333,01 Punkten. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 12.10.2022, bei 5 818,47 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2023 bereits um 7,73 Prozent. 7 581,26 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. 6 518,21 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im CAC 40 sticht die STMicroelectronics-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 15 076 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 366,317 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Aktien

Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 2,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie gewährt Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,76 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at