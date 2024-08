Anleger in Paris halten sich zurück: So bewegt sich der CAC 40 aktuell

Am Donnerstag geht es im CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext um 1,19 Prozent auf 7 179,32 Punkte nach unten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,198 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0,592 Prozent tiefer bei 7 223,01 Punkten, nach 7 266,01 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7 223,01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7 168,99 Punkten.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 1,12 Prozent. Vor einem Monat, am 08.07.2024, wies der CAC 40 einen Stand von 7 627,45 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.05.2024, notierte der CAC 40 bei 8 131,41 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 08.08.2023, den Wert von 7 269,47 Punkten.

Der Index gab seit Jahresbeginn 2024 bereits um 4,67 Prozent nach. Bei 8 259,19 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 029,91 Zählern.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 345 334 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 310,667 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder

Die Stellantis-Aktie weist mit 3,21 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Mit 9,30 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

