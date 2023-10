Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Am Dienstag steht der ATX Prime um 09:13 Uhr via Wiener Börse 0,67 Prozent im Minus bei 1 568,86 Punkten. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,015 Prozent leichter bei 1 579,20 Punkten, nach 1 579,44 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Dienstag bei 1 579,55 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 568,86 Punkten erreichte.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, mit 1 605,55 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 03.07.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 609,83 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.10.2022, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 373,00 Punkten gehandelt.

Der Index sank seit Jahresanfang 2023 bereits um 0,937 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 1 789,53 Punkten. Bei 1 530,67 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Frequentis (+ 2,84 Prozent auf 29,00 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,66 Prozent auf 9,78 EUR), Polytec (+ 0,00 Prozent auf 4,05 EUR), DO (+ 0,00 Prozent auf 104,60 EUR) und UNIQA Insurance (-0,26 Prozent auf 7,53 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil FACC (-3,28 Prozent auf 5,90 EUR), Flughafen Wien (-2,00 Prozent auf 49,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,85 Prozent auf 53,00 EUR), PORR (-1,68 Prozent auf 11,68 EUR) und Semperit (-1,32 Prozent auf 16,40 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 22 736 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 26,612 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,96 zu Buche schlagen. Mit 9,86 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

