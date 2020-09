Die Commerzbank hat ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Versicherungskonzerns UNIQA von 7,40 auf 7,00 Euro gesenkt. Die neutrale Anlageempfehlung "Hold" bestätigte Analyst Michael Haid in einer Branchenstudie zu europäischen Versicherungsaktien.

Mit der Gewinnwarnung im April, dem Kürzen der Dividende für 2019 und dem Streichen der Ausschüttung für 2020 habe das Unternehmen die Anleger eindeutig enttäuscht, heißt es in der Analyse. "Dass die Dividende für 2020 gestrichen wurde, deutet darauf hin, dass die UNIQA den Interessen der Aktionäre keinen hohen Wert beimisst, weshalb ein Bewertungsabschlag gegenüber den Konkurrenten gerechtfertigt ist", kritisiert der Commerzbank-Analyst. Trotz der günstigen Bewertungen sehe er keinen unmittelbaren Auslöser für eine Neubewertung der Aktie.

Seine Gewinnschätzungen hat der Analyst durchwegs gesenkt. Für das laufende Geschäftsjahr 2020 rechnet er nun mit einem Ergebnis pro Aktie von 0,09 Euro nach bisher 0,23 Euro. Die Gewinnschätzungen für die beiden Folgejahre senkte er von 0,90 auf 0,78 Euro für 2021 sowie von 0,98 Euro auf 0,90 Euro für 2022. Die Dividendenschätzungen liegen unverändert bei 0,57 Euro für 2021 sowie bei 0,59 Euro für 2022.

Zum Vergleich: Am Dienstagnachmittag notierten die UNIQA-Aktien an der Wiener Börse mit einem Plus von 0,19 Prozent bei 5,17 Euro.

