Anleger in Wien halten sich zurück: ATX verbucht Verluste

Am Donnerstag tendiert der ATX um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,42 Prozent tiefer bei 3 696,33 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 120,445 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,031 Prozent auf 3 710,77 Punkte an der Kurstafel, nach 3 711,92 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 3 693,91 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 710,77 Punkten.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 0,265 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 16.04.2024, erreichte der ATX einen Stand von 3 497,40 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 16.02.2024, bei 3 406,72 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.05.2023, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 131,38 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 8,33 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 3 722,66 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten erreicht.

ATX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 3,41 Prozent auf 21,22 EUR), Vienna Insurance (+ 0,80 Prozent auf 31,40 EUR), DO (+ 0,41) Prozent auf 147,80 EUR), voestalpine (+ 0,39 Prozent auf 25,78 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,00 Prozent auf 8,27 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil BAWAG (-1,44 Prozent auf 58,10 EUR), Verbund (-1,42 Prozent auf 72,70 EUR), Wienerberger (-0,84 Prozent auf 35,28 EUR), EVN (-0,68 Prozent auf 29,10 EUR) und Andritz (-0,56 Prozent auf 53,70 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der AT S (AT&S)-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 72 925 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 26,056 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,97 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at