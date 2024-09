Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI fällt zum Handelsende

Schlussendlich beendete der SLI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,14 Prozent) bei 1 940,84 Punkten. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,233 Prozent leichter bei 1 939,12 Punkten, nach 1 943,64 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Dienstag bei 1 955,44 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 932,49 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, bei 1 918,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2024, wies der SLI einen Stand von 1 972,77 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, lag der SLI-Kurs bei 1 726,53 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,06 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 023,54 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 742,94 Punkte.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell VAT (+ 0,99 Prozent auf 396,20 CHF), Lonza (+ 0,77 Prozent auf 547,40 CHF), Roche (+ 0,64 Prozent auf 268,90 CHF), Alcon (+ 0,61 Prozent auf 82,52 CHF) und Logitech (+ 0,47 Prozent auf 72,22 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen ams (-7,16 Prozent auf 0,83 CHF), Swatch (I) (-1,92 Prozent auf 156,20 CHF), Sonova (-1,56 Prozent auf 297,50 CHF), UBS (-1,39 Prozent auf 24,19 CHF) und Sandoz (-1,01 Prozent auf 35,42 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ams-Aktie. 8 653 970 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 241,745 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,03 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Mit 5,66 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Julius Bär-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

