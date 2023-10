Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI fällt zum Handelsende zurück

Das machte das Börsenbarometer in Zürich am Freitag zum Handelsschluss.

Zum Handelsende tendierte der SLI im SIX-Handel 1,29 Prozent tiefer bei 1 617,80 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,718 Prozent auf 1 627,20 Punkte an der Kurstafel, nach 1 638,96 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 628,40 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 1 616,92 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der SLI bereits um 5,14 Prozent nach. Der SLI lag vor einem Monat, am 20.09.2023, bei 1 748,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2023, wies der SLI einen Wert von 1 765,06 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.10.2022, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 582,73 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 3,76 Prozent abwärts. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 1 810,36 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 616,92 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Roche (+ 0,23 Prozent auf 239,00 CHF), Novartis (+ 0,06 Prozent auf 84,80 CHF), Lindt (-0,26 Prozent auf 9 775,00 CHF), Nestlé (-0,27 Prozent auf 98,48 CHF) und Sika (-0,55 Prozent auf 217,00 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Schindler (-3,18 Prozent auf 178,25 CHF), Swiss Life (-3,03 Prozent auf 556,60 CHF), VAT (-2,89 Prozent auf 316,40 CHF), UBS (-2,76 Prozent auf 21,11 CHF) und Holcim (-2,76 Prozent auf 54,92 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 459 405 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 280,389 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,42 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at