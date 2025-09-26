UBS Aktie
|34,76EUR
|0,09EUR
|0,26%
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
UBS Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 34 Franken auf "Outperform" belassen. Analystin Anke Reingen ging am Freitag auf die Beratungen der Schweizer Politik hinsichtlich der avisierten Änderung der Eigenkapitalanforderungen für Auslandstöchter systemrelevanter Banken ein. Ins Parlament dürfte das Vorhaben nun etwas früher kommen als bisher gedacht./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 07:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 07:02 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UBS Outperform
|
Unternehmen:
UBS
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
34,00 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
34,63 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
32,48 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu UBSmehr Nachrichten
|
15:59
|SPI aktuell: SPI am Nachmittag in Grün (finanzen.at)
|
15:59
|SLI-Handel aktuell: SLI-Börsianer greifen am Freitagnachmittag zu (finanzen.at)
|
15:59
|Pluszeichen in Zürich: Am Freitagnachmittag Gewinne im SMI (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel: SLI am Freitagmittag freundlich (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI am Mittag stärker (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Zürich: SLI legt zum Start zu (finanzen.at)
|
09:29
|Optimismus in Zürich: SMI notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
25.09.25
|SMI-Handel aktuell: SMI liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
Analysen zu UBSmehr Analysen
|14:28
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|15.09.25
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:28
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|15.09.25
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:28
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|15.09.25
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.06.25
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|23.04.24
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|09.02.24
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.24
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|19.01.24
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|30.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.25
|UBS Halten
|DZ BANK
|04.02.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|UBS
|34,75
|0,23%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:38
|Symrise Buy
|Baader Bank
|14:31
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|14:28
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|14:23
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:22
|Evonik Halten
|DZ BANK
|14:18
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|14:16
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|14:08
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|14:07
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|14:07
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|13:39
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:38
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:37
|Siemens Healthineers Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:34
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:33
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:33
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:33
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:32
|Continental Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:02
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:01
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:01
|Evonik Neutral
|UBS AG
|11:59
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:41
|Palfinger buy
|Deutsche Bank AG
|11:26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:24
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:00
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:58
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:58
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:47
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:33
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Deutsche Bank AG
|10:32
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|10:30
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:16
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|10:16
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|09:41
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|09:38
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:12
|Evonik Hold
|Warburg Research
|08:56
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|08:52
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|08:51
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|08:50
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|07:22
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:20
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:19
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets