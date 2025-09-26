NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 34 Franken auf "Outperform" belassen. Analystin Anke Reingen ging am Freitag auf die Beratungen der Schweizer Politik hinsichtlich der avisierten Änderung der Eigenkapitalanforderungen für Auslandstöchter systemrelevanter Banken ein. Ins Parlament dürfte das Vorhaben nun etwas früher kommen als bisher gedacht./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 07:02 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 07:02 / EDT



