Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI liegt zum Start des Mittwochshandels im Minus

So bewegt sich der SLI am Mittwochmorgen.

Am Mittwoch notiert der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,62 Prozent leichter bei 1 983,97 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,585 Prozent auf 1 984,62 Punkte an der Kurstafel, nach 1 996,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 983,60 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 987,93 Zählern.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der SLI bereits um 0,554 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2024, wurde der SLI mit 1 954,28 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2024, wies der SLI einen Wert von 1 984,07 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.10.2023, wies der SLI 1 704,75 Punkte auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 12,50 Prozent nach oben. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 023,54 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten registriert.

SLI-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Swisscom (+ 0,44 Prozent auf 565,00 CHF), UBS (+ 0,29 Prozent auf 27,77 CHF), Zurich Insurance (+ 0,23 Prozent auf 524,60 CHF), Swiss Re (+ 0,09 Prozent auf 117,40 CHF) und Novartis (+ 0,06 Prozent auf 100,62 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Swatch (I) (-3,46 Prozent auf 168,60 CHF), VAT (-2,89 Prozent auf 376,90 CHF), Richemont (-2,85 Prozent auf 124,20 CHF), ams-OSRAM (-1,49 Prozent auf 9,81 CHF) und Straumann (-1,44 Prozent auf 126,95 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 186 462 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 231,003 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,71 zu Buche schlagen. Die Adecco SA-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,42 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at