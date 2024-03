Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI zeigt sich schlussendlich schwächer

Am Dienstag schloss der SMI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,12 Prozent) bei 11 463,74 Punkten ab. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,268 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,062 Prozent höher bei 11 484,97 Punkten in den Handel, nach 11 477,80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 11 447,89 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 11 504,02 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 05.02.2024, stand der SMI noch bei 11 274,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.12.2023, verzeichnete der SMI einen Wert von 10 964,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, erreichte der SMI einen Stand von 11 190,09 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,63 Prozent. Bei 11 529,24 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Zurich Insurance (+ 1,01 Prozent auf 470,20 CHF), Swiss Re (+ 0,61 Prozent auf 107,30 CHF), Swiss Life (+ 0,53 Prozent auf 649,00 CHF), Roche (+ 0,49 Prozent auf 234,70 CHF) und UBS (+ 0,47 Prozent auf 25,62 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Kühne + Nagel International (-1,95 Prozent auf 246,00 CHF), Lonza (-1,77 Prozent auf 455,20 CHF), Partners Group (-1,74 Prozent auf 1 243,00 CHF), Logitech (-1,59 Prozent auf 75,42 CHF) und Sika (-1,28 Prozent auf 253,80 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 5 250 653 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 252,127 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,46 zu Buche schlagen. Swiss Re-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,02 Prozent gelockt.

