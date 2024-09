Anleger in Zürich halten sich zurück: So steht der SMI nachmittags

Der SMI verliert am ersten Tag der Woche an Boden.

Am Montag steht der SMI um 15:42 Uhr via SIX 0,28 Prozent im Minus bei 12 003,38 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,425 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,468 Prozent auf 11 980,99 Punkte an der Kurstafel, nach 12 037,28 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 11 976,92 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 12 057,68 Punkten erreichte.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Der SMI wies vor einem Monat, am 16.08.2024, einen Stand von 12 188,73 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, erreichte der SMI einen Stand von 12 044,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, wurde der SMI mit 11 197,72 Punkten berechnet.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 7,46 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 12 483,57 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 11 064,90 Punkten.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Zurich Insurance (+ 0,55 Prozent auf 511,00 CHF), Swisscom (+ 0,36 Prozent auf 553,50 CHF), Swiss Life (+ 0,26 Prozent auf 698,80 CHF), Givaudan (+ 0,22 Prozent auf 4 562,00 CHF) und Novartis (+ 0,17 Prozent auf 98,33 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Richemont (-1,16 Prozent auf 119,10 CHF), Partners Group (-0,67 Prozent auf 1 186,00 CHF), Roche (-0,64 Prozent auf 263,90 CHF), Nestlé (-0,57 Prozent auf 87,10 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,48 Prozent auf 247,40 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1 362 597 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 239,708 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,54 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at