Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI am Nachmittag leichter

Um 15:39 Uhr verliert der SPI im SIX-Handel 0,37 Prozent auf 16 334,45 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,211 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,159 Prozent auf 16 368,85 Punkte an der Kurstafel, nach 16 394,99 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Montag bei 16 425,59 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 299,67 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, wies der SPI 15 893,12 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, erreichte der SPI einen Stand von 16 153,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, betrug der SPI-Kurs 13 568,75 Punkte.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 12,11 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 16 557,98 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 455,60 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Relief Therapeutics (+ 17,80 Prozent auf 6,22 CHF), Molecular Partners (+ 15,73 Prozent auf 5,15 CHF), Addex Therapeutics (+ 7,82 Prozent auf 0,08 CHF), Sandoz (+ 3,56 Prozent auf 38,08 CHF) und Gurit (+ 3,37 Prozent auf 21,50 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil HOCHDORF (-8,03 Prozent auf 0,55 CHF), Evolva (-7,73 Prozent auf 0,81 CHF), ARYZTA (-6,23 Prozent auf 1,58 CHF), Xlife Sciences (-4,38 Prozent auf 26,20 CHF) und Groupe Minoteries SA (-3,36 Prozent auf 230,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die ARYZTA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 6 644 986 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 254,287 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

Unter den SPI-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,40 Prozent bei der CPH Group-Aktie zu erwarten.

