Anleger warten auf Impulse: FTSE 100 beginnt die Freitagssitzung wenig verändert

Am Freitagmorgen geht es für den FTSE 100 erneut nach oben.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0,00 Prozent stärker bei 7 743,00 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,467 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 7 743,15 Punkte an der Kurstafel, nach 7 743,15 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7 754,28 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7 738,36 Punkten.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 1,09 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 15.02.2024, den Stand von 7 597,53 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 15.12.2023, einen Wert von 7 576,36 Punkten auf. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 15.03.2023, den Wert von 7 344,45 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 0,278 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 7 785,73 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 404,08 Punkten.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Vodafone Group (+ 3,56 Prozent auf 0,68 GBP), Smurfit Kappa (+ 2,85 Prozent auf 41,94 EUR), Admiral Group (+ 1,98 Prozent auf 27,36 GBP), D S Smith (+ 1,93 Prozent auf 3,43 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (+ 1,66 Prozent auf 7,94 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen ConvaTec (-2,02 Prozent auf 2,82 GBP), Reckitt Benckiser (-1,75 Prozent auf 51,60 GBP), Intertek (-1,68 Prozent auf 48,63 GBP), Spirax-Sarco Engineering (-1,56 Prozent auf 104,15 GBP) und Halma (-1,29 Prozent auf 22,16 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Vodafone Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 12 696 554 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 189,911 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Im FTSE 100 präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,80 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Vodafone Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at