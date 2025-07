FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zeigt sich am Mittwochnachmittag schwächer

Am Mittwoch tendiert der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0,40 Prozent tiefer bei 8 750,30 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,612 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 785,33 Punkten in den Mittwochshandel, nach 8 785,33 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 741,84 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 8 828,16 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0,552 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 02.06.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 774,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.04.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 8 608,48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.07.2024, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8 121,20 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 5,93 Prozent zu. Bei 8 908,82 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. 7 544,83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Spirax-Sarco Engineering (+ 3,72 Prozent auf 61,35 GBP), Glencore (+ 3,40 Prozent auf 3,01 GBP), BP (+ 3,25 Prozent auf 3,80 GBP), Antofagasta (+ 2,87 Prozent auf 18,85 GBP) und Melrose Industries (+ 2,04 Prozent auf 5,31 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen ConvaTec (-5,59 Prozent auf 2,57 GBP), NatWest Group (-5,03 Prozent auf 4,76 GBP), Barratt Developments (-4,87 Prozent auf 4,32 GBP), Land Securities Group (-4,26 Prozent auf 6,07 GBP) und Lloyds Banking Group (-4,16 Prozent auf 0,73 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 113 103 260 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 187,842 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,27 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,54 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at