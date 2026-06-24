Anleger warten auf Impulse: FTSE 100 bewegt sich seitwärts

In London stehen die Signale derzeit auf Stabilisierung.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0,00 Prozent stärker bei 10 428,92 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,105 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,002 Prozent auf 10 429,02 Punkte an der Kurstafel, nach 10 428,85 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 10 406,95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 447,92 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der FTSE 100 bereits um 0,630 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, mit 10 466,26 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 24.03.2026, wurde der FTSE 100 mit 9 965,16 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 24.06.2025, mit 8 758,99 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,80 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10 934,94 Punkte. Bei 9 670,46 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Segro (+ 19,43 Prozent auf 8,86 GBP), Tritax Big Box REIT (+ 6,72 Prozent auf 1,62 GBP), Barratt Developments (+ 5,31 Prozent auf 2,78 GBP), Persimmon (+ 5,16 Prozent auf 10,86 GBP) und Games Workshop Group (+ 5,01 Prozent auf 213,60 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Glencore (-5,10 Prozent auf 5,08 GBP), Anglo American (-4,53 Prozent auf 35,42 GBP), Airtel Africa (-4,48 Prozent auf 3,32 GBP), Bank of Georgia Group (-4,08 Prozent auf 110,40 GBP) und Antofagasta (-4,06 Prozent auf 35,88 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 28 117 325 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 289,465 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Im Index bietet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at