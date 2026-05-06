Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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06.05.2026 02:33:24
Anthropic commits to spending US$200 billion on Google’s cloud and chips: report
Alphabet is also investing up to US$40 billion in the artificial intelligence startupWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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