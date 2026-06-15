Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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15.06.2026 23:20:18
Anthropic Sued Over Alleged False Advertising on Claude Max Subscription Usage Limits
The federal class-action suit claims that the AI company is misleading customers about its $200-a-month Claude plan.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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