Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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02.10.2026 02:32:05
Anthropic targets mega-IPO before Thanksgiving holiday
Its fair valuation is believed to be in the US$1.8 trillion to US$2 trillion ballpark, sources sayWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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